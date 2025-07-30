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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:23 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:23
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        Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
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        Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 12 bin 350 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi H.K. (27) hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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