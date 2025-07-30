Sakarya'da kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Yapılan aramada 12 bin 350 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 43 paket kaçak sigara, 1 ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir iş yerine operasyon düzenledi.

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