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        Sakarya'da 'havai fişek' yasağı

        SAKARYA'da yangın tehlikesine karşı ormanlara giriş yasağına ek olarak havai fişek kullanımı da yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:15
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        Sakarya'da 'havai fişek' yasağı
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        SAKARYA'da yangın tehlikesine karşı ormanlara giriş yasağına ek olarak havai fişek kullanımı da yasaklandı.

        Sakarya Valiliği, yangın tehlikesine karşı yeni yasaklar ve uygulamaları içeren bir dizi önlem aldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran-1 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi. Bu tedbire ek olarak yangın riskini artırabilecek unsurların engellenmesi amacıyla 29 Temmuz-28 Ekim 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı ve patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımının da yasaklandığı ifade edildi.

        DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

        Alınan kararların sahada etkin şekilde uygulanabilmesi için emniyet, jandarma ve diğer kolluk kuvvetlerinin denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı. Yasağa uymayan kişi ve işletmelere yönelik idari ve adli işlemler başlatılacağı bildirildi. Valilik açıklamasında, vatandaşların alınan tedbirlere hassasiyetle uymalarının, ormanların korunması açısından hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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