Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Çark Deresi ıslah çalışması sürüyor

        Sakarya'da Çark Deresi'nin Adapazarı kesiminde ıslah çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:18 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da Çark Deresi ıslah çalışması sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da Çark Deresi'nin Adapazarı kesiminde ıslah çalışması yürütülüyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve toplulaştırma çalışmalarıyla arazilerden en yüksek faydayı sağlamak için faaliyetler yapılıyor.

        Musluklara sağlıklı, içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için de çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda Sakarya'da, baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra taşkın kontrol ve ıslah çalışmalarıyla da çiftçiler destekleniyor, vatandaşların etkilenebileceği zararlara karşı kontroller yapılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Taşkın Kontrol Tesisi'nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, Adapazarı ilçesi Yazlık Mahallesi Çark Deresi ve Yan Deresi Islahı 1. Kısım Taşkın Kontrol Tesisi'nin tamamlanmasıyla mahalledeki taşkın riskine karşı kontrol sağlanacağını kaydetti.

        Çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktaran Balta, zemin iyileştirme imalatının yapılarak, işin tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Benzer Haberler

        Sakarya'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Sakarya'da çıkan ev yangını söndürüldü
        Sakarya'da ormanlık alanlara girişler ve yanıcı madde satışı yasaklandı
        Sakarya'da ormanlık alanlara girişler ve yanıcı madde satışı yasaklandı
        Sakarya'da 'havai fişek' yasağı
        Sakarya'da 'havai fişek' yasağı
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Sakarya'da yangından zarar gören m...
        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Sakarya'da yangından zarar gören m...
        Hendek'te orman yangını kontrol altına alındı: 2 gözaltı
        Hendek'te orman yangını kontrol altına alındı: 2 gözaltı
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili 2 kişi yakalandı
        Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangınla ilgili 2 kişi yakalandı