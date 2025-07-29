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        Ferizli Kaymakamı Kaya, Seyifler Kalesi'ni inceledi

        Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Seyifler Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:06
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        Ferizli Kaymakamı Kaya, Seyifler Kalesi'ni inceledi
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        Ferizli Kaymakamı Muhammed Kaya, Seyifler Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

        Programı kapsamında Seyifler Kalesi'nde incelemelerde bulunan Kaya, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaya, AA muhabirine, burada kadim bir tarihe şahitlik ettiklerini kaydetti.

        Girişimlerde bulunup, ilgili kurum ve kuruluşların desteğini de alarak burayı yeniden canlandırmak istedikleri aktaran Kaya, "Bununla ilgili kapsamlı proje geliştirip bir restorasyon çalışması yapmayı planlıyoruz. Bu şekilde hem tarihi eseri korumuş olacağız hem de onu dünyaya tanıtmış olacağız." diye konuştu.

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