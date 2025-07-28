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        Hendek'te orman yangını kontrol altına alındı: 2 gözaltı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:47 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:50
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        Hendek'te orman yangını kontrol altına alındı: 2 gözaltı
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        SAKARYA’nın Hendek ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fındık bahçesinde kullanılan hayvan kaçırıcı cihazından çıktığı belirlenen yangınla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Yangın, dün Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde çıktı. Yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanı etkileyen yangına, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve çeşitli araçlarla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında can kaybı yaşanmazken, yapılan incelemelerde alevlerin, S.K. (78) ve Ş.B. (43) isimli kişilerin fındık bahçesinde kullandığı mekanik tüplü hayvan kaçırıcı cihazından çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ş.B. hakkında ise hekim tarafından verilecek farik mümeyyiz (işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp anlamamasının tespit) raporu sonrası yargı sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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