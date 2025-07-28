Hendek'te orman yangını kontrol altına alındı: 2 gözaltı

Yangında can kaybı yaşanmazken, yapılan incelemelerde alevlerin, S.K. (78) ve Ş.B. (43) isimli kişilerin fındık bahçesinde kullandığı mekanik tüplü hayvan kaçırıcı cihazından çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.K. hakkında ev hapsi kararı verilirken, Ş.B. hakkında ise hekim tarafından verilecek farik mümeyyiz (işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayıp anlamamasının tespit) raporu sonrası yargı sürecinin başlatılacağı öğrenildi.

Yangın, dün Hendek ilçesi Güldibi Mahallesi’nde çıktı. Yaklaşık 5 hektarlık ormanlık ve fındıklık alanı etkileyen yangına, 2 arazöz, 2 iş makinesi, 18 su tankeri ve çeşitli araçlarla müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.