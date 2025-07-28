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        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Sakarya'da yangından zarar gören mahallelere ziyaret:

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangından zarar gören mahallelerin sakinleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 21:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 21:23
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        AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan'dan Sakarya'da yangından zarar gören mahallelere ziyaret:
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        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan yangından zarar gören mahallelerin sakinleriyle bir araya geldi.

        Ercan, beraberinde AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Çetin ve partililerle Bozören Mahallesi'ndeki vatandaşları ziyaret etti.

        Mahalle sakinleriyle bir süre sohbet eden heyet, daha sonra Kozan, Bayat ve Taşoluk mahallelerine geçti.

        Taşoluk Mahallesi'nde yanan evleri yerinde inceleyen Ercan, AA muhabirine, yangından zarar gören köylülere geçmiş olsun dileği ilettiklerini belirtti.

        Mahalle merkezinin fazla zarar görmediğini ancak ormanlarda çok büyük bir zararın olduğuna değinen Ercan, "İnşallah devlet olarak elimizden gelen yardımı yapacağız. Köylülerimizin zararlarını da en yakın zamanda telafi etmeye gayret edeceğiz. Burada hamdolsun can kaybı yok. O tesellimiz ama evlerini kaybeden, mağdur olan ailelerimiz var, hanelerimiz var. Onların da hasarlarını inşallah en yakın zamanda telafi edeceğiz." diye konuştu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını köylülere ileten Ercan, şöyle devam etti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman halkıyla milletiyle beraber. Kendisi de bizleri görevlendirdi. Şimdi yangınlarda zarar gören halkımızla bir aradayız. Bir yandan vekillerimiz, bir yandan bakanlarımız, hükümetimiz hep beraber, birlik beraberlik içerisinde halkımızın sorunlarını dinliyoruz. Burada yine tarımla ilgili talepleri dinledik, istekleri dinledik. Bu konuda da inşallah gerekli yerlere gerekli mercilere ileteceğiz. Sorunları çözme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

        AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya da ziyaretleri için Ercan'a teşekkür etti.

        Yangının ilk saatlerinden beri hükümet ve devlet olarak bölgede bulunduklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

        "Elimizden gelen tüm mücadeleyi sergiledik. Ben özellikle Tarım Bakanımıza, Tarım Bakanlığımızın ekiplerine, büyükşehir belediyemize, yakın ilçe belediyelerine teşekkür ediyorum. Hamdolsun elimizden geleni yaptık. Bizim için en büyük sevinç can kaybı olmaması ama burada üç evimiz yandı. İnşallah devletimiz güçlü, devletimiz büyük. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla inşallah biz de yaraları kısa zamanda sararız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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