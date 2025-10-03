Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Küresel Sumud Filosu'na destek için Karadeniz'e açıldılar

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya gelen balıkçılar, Karadeniz'e açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 18:48 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:09
        Yenimahalle'de Filistin'e Destek Platformu tarafından organize edilen programda, balıkçı barınağındaki gemi ve teknelere Türk ve Filistin bayrakları asıldı.

        Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü yerden denize açılan balıkçıları, vatandaşlar Türk ve Filistin bayraklarıyla alkışlayarak karşıladı. Vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu'na destek için sloganlar attı.

        Denizde bir süre tur atan balıkçılar, daha sonra limana döndü.

        - "Vicdanı olan herkes Küresel Sumud Filosu'nun bir parçası"

        TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Küresel Sumud Filosu'nun insanlığın ortak vicdanını temsil ettiğini söyledi.

        Hangi din, dil, ırk ve renkten olursa olsun vicdanı olan herkesin Küresel Sumud Filosu'nun bir parçası olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Orada dünyanın her yerinden yüzlerce kardeşimiz var. Türkiye'den çok kıymetli dostlarımız var. Bir an önce bırakılmaları için Sakarya Karasu'dan bir kez daha sesleniyoruz. İsrail katil, eli kanlı terör örgütüdür. İsrail bir devlet değildir, onların insanlığı yoktur. İsrail tüm dünyaya ve insanlığın tüm değerlerine ihanet etmektedir. El kadar bebekleri öldürürken kanlarını akıtırken ufacık vicdanları sızlamıyor. Siz bunlara insan diyebilir misiniz? Dünya, el kadar bebekleri öldürürken zerre vicdanları sızlamayan bir katil ordusuyla karşı karşıya. Dünyanın her yerinde çok önemli protestolar yapılıyor. Aklı ve vicdanı olan herkesin bir araya geldiğini, İsrail'e karşı durduğunu görüyorsunuz. Buna rağmen çok az devlet liderinin, Recep Tayyip Erdoğan gibi duruş sergilediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun."

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da çocuk, kadın, yaşlı demeden her türlü zulme maruz kalıp kutsalı korumaya çalışanlara verdikleri destek için katılımcılara teşekkür etti.

        Alemdar, "Önce insan, sonra Müslüman olarak dünyanda zalimin karşısında dik durmayı beceren bir milletin ferdi olarak biz zulme asla sessiz kalmayacağız. Zalime asla geçit veremeyeceğiz. Mazlumun yanında olup onu korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Hak-İş Sakarya Şube Başkanı Mesut Gökdemir ise emperyalistlerin Filistin'de de yenileceğini ve direnişin kazanacağını vurgulayarak, "Bu direniş, yalnızca Filistin için değil, tüm insanlık için küresel uyanışa vesile olacaktır." dedi.

        İnsanlığın ortak vicdanının harekete geçtiğini vurgulayan Gökdemir, çoğu Müslüman bile olmayan binlerce insanın dünyanın dört bir yanında bir araya geldiğini kaydetti.

        "Sumud Filosu insani ve vicdani bir harekettir." diyen Gökdemir, Müslüman ve gayrimüslim gönüllülerin adalet için omuz omuza yola çıktığını sözlerine ekledi.

        Programda, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

        Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, Tarım İl Müdürü Asım Baş, Memur-Sen Sakarya İl Temsilcisi Murat Mengen ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

