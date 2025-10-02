Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da "Gazze Nöbeti"nde Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı kınandı

        Sakarya'da gerçekleştirilen "Gazze Nöbeti"nde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 20:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:52
        Sakarya'da "Gazze Nöbeti"nde Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı kınandı
        Sakarya'da gerçekleştirilen "Gazze Nöbeti"nde Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail'in düzenlediği saldırılara tepki gösterildi.

        Türkiye Beyazay Derneği Gazze Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonunca Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde haftada birer gün Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırımı protesto etmek için "Gazze Nöbeti" tutuluyor.

        Ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Gar Meydanı'nda toplanan dernek üyeleri ile vatandaşlar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırıları kınadı.

        Gazze Dayanışma ve Yardımlaşma Komisyonu gönüllüsü Bayram Yılmaz, grup adına yaptığı konuşmada, iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez noktaya ulaştığını söyledi.

        Yılmaz, 2 milyon insanın açlığa maruz bırakıldığını belirterek, "Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

        Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle yapılan teşebbüslerin Marc to Gaza ve Sumud filolarıyla yeni aşamaya geçtiğini anlatan Yılmaz, "Sumud kelimesi Arapça kökenlidir ve kelime anlamı olarak 'direnç, sebat, kararlılık.' demektir. Özellikle Filistin direniş kültüründe önemli bir kavramdır." dedi.

        Yılmaz, "Sumud"un küresel ölçekte dayanışma hareketlerinin, sokaklarda yankılanan sloganların ve sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak diline dönüştüğünü dile getirerek, İspanya'dan İtalya'ya, New York'tan İstanbul'a dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın Filistin için sokaklara çıktığını, adalet, barış ve onur için ayakta kalma iradesinin en haysiyetli duruşu olduğunu anlattı.

        Esir alınan insanların can güvenliğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim aynı tavrını Sumud filosundaki gemilere yaparak içlerinde her milletten olan vicdan sahibi insanları hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde esir almıştır. İşgalci Siyonistlerin bugüne kadar bedeli ödetilmeyen saldırganlıkları yüzünden bu arsız çetenin şımarıklığını ve cüretini de arttırmaktadır. Her türlü rüşvet ve tehdidine rağmen ismiyle müsemma Sumud filosunu yolundan döndüremeyen Siyonist rejim insanlık ve vicdan filosuna uluslararası sularda saldırıda bulunmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

