Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Şüphelilere ait araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, H.B. (55) ile uyuşturucu madde sevkiyatını organize ettiği iddiasıyla Ü.T. (47) yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.

