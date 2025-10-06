Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:00
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.

        İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

        Operasyonda, H.B. (55) ile uyuşturucu madde sevkiyatını organize ettiği iddiasıyla Ü.T. (47) yakalandı.

        Şüphelilere ait araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

