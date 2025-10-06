Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.
İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.B. (55) ile uyuşturucu madde sevkiyatını organize ettiği iddiasıyla Ü.T. (47) yakalandı.
Şüphelilere ait araç ve 2 ikamette yapılan aramalarda, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
