        Sakarya'da Filistin'e destek için yürüdüler

        Sakarya'da Filistin'e destek için yürüdüler

        Sakarya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:37
        Sakarya'da Filistin'e destek için yürüdüler
        Sakarya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek ve Filistin'e destek amacıyla "Özgürlüğe Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

        Millet Bahçesi'nde bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu üyeleri ile çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

        Platform üyesi Abdulkadir Şen, grup adına yaptığı açıklamada, insanlık vicdanının, Gazze'ye kesintisiz insani yardım girene kadar durmayacağını söyledi.

        Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini belirten Şen, "İsrail hem Doğuda hem Batıda istenmeyen devlet, yöneticileri ise istenmeyen kişiler konuma geldi. Soykırım ve savaş suçlusu Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler kürsüsünde boş koltuklara konuşmak zorunda kalması, siyonist varlığının yaşadığı meşruiyet krizinin açık göstergelerinden biri." dedi.

        Şen, İsrail işgalinin ve soykırım politikalarının sona ermesi için ciddi ekonomik, diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanması ve uluslararası baskıyla geri adım atmaya zorlanması gerektiğini vurgulayarak, "Bugün artık başta İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun inisiyatif alma vakti gelmiş ve geçmektedir. Gazze'ye kesintisiz insani yardım akışı sağlanmalı, İsrail tüm İslam ülkeleri tarafından deniz ve hava yolları kapatılarak ablukaya alınmalıdır. İslam dünyası, etkisiz açıklamalar yapmak yerine aktif savunma ve teknoloji yatırımlarına ağırlık vermeli, stratejik güvenlik paktlarını ve işlevsel siyasi birliklerini vakit kaybetmeden hayata geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

        Küresel Sumud Filosu aktivisti İsmail Tiryaki de duygularını ifade etmenin zor olduğunu belirterek, çeşitli engellerle karşılaştıklarını ama yılmadıklarını anlattı.

        Tiryaki, Gazze'ye umut olduklarına işaret ederek, "O kahramanlar ki yüzyılın en büyük kahramanları, Allah onlardan razı olsun. Gazze 24 aydır destan yazıyor. Lütfen Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım. Gazze özgür olacak. Sakaryalı olarak beni Sumud'a sokan Allah'a hamdolsun." diye konuştu.

        Tiryaki, 22 aydır Sapanca'da "Özgür Gazze" çadırı kurup mücadele ettiklerini anlatarak, "Cumhurbaşkanımız bugün bütün İslam aleminin lideri. Tunus'a 2 metrelik Türk bayrağını getirmiştim, salladığımda bütün millet o bayrağın altında toplandı. Demek ki her yerde beklenen biziz." ifadesini kullandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekerek, "Siyonizmin Batının hedeflerine ulaşmak için insanlığı yok etmesine asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.

        Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

