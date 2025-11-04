Habertürk
        Hareket komedisi oyuncularından her bilette sahipsiz hayvanlara mama payı

        BURAK UÇAR - Sakarya'da hareket komedisi (slapstick) tiyatrosu yapan Muhammed Kılıçkeser ve Muammer Şener, "satılan her bilete 1 kap mama" sloganıyla başlattıkları çalışmayla sanatlarını icra ederken sahipsiz hayvanlara yardım etmenin de mutluluğunu yaşıyor.

        Giriş: 04.11.2025 - 12:57 Güncelleme: 04.11.2025 - 12:57
        Komedyen Charlie Chaplin ile klasik Hollywood dönemi ikilisi Laurel ve Hardy'den ilham alan Kılıçkeser ve Şener, hayat verdikleri "Faik ve Fadıl" karakterleriyle hareket komedisi yapıyor.

        "Slapstick" adıyla anılan komedi türünde hazırladıkları "Yanlış Anlama" isimli tiyatro oyunuyla çeşitli etkinliklerde sahne alan ikili, bağımsız olarak sahneledikleri ilk oyunlarında satılan biletlerden elde ettikleri gelirin bir kısmıyla sahipsiz hayvanlara mama bağışında bulundu.

        "Satılan her bilete 1 kap mama" hedefiyle çıktıkları yolda sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan ikili, sanatlarını icra ederken sahipsiz hayvanlara destek olmanın sevincini de seyircileriyle paylaşıyor.

        Arkadaşı aracılığıyla tanıştığı tiyatroya 5 senedir gönül veren Kılıçkeser, AA muhabirine, insanları tiyatroya ısındırmaya çalıştıklarını söyledi.

        Tiyatronun çok yönlü düşünmeye yardımcı olduğunu dile getiren Kılıçkeser, oynadıkları oyunla insanlara iyiliği göstermeye çalıştıklarını anlattı.

        Kılıçkeser, insanlara sürekli tiyatroyu anlattığını, onları kültür ve sanat etkinliklerine davet ettiğini dile getirerek, "Tiyatroya başlarsa insanın çizgileri çoğalıyor. Kafasında sağa sola, yukarı aşağı her şeyi aynı anda düşünme potansiyeline sahip oluyor. Faik ve Fadıl ile tamamen insanların içindeki iyi niyeti, sevgiyi ve merhameti bu oyun sayesinde göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

        Tek kaybolmayacak sanat aktivitesinin tiyatro olduğunu düşündüğünü ifade eden Kılıçkeser, "İnsanı gerçekten görüyorsun, direkt önündesiniz. İnşallah zaman geçtikten sonra da kültür sanat aktivitelerinin daha da yükselmesini istiyorum." dedi.

        - "Ekip olarak mama bağışlarını sürdüreceğiz"

        Şener ise gitar çalmayı öğrenmek için gittiği merkezde yer olmadığı için tiyatro kursuna başladığını ve burada Muhammed Kılıçkeser ile tanıştığını belirtti.

        Hobi olarak başladığı tiyatroya 2 yıldır devam ettiğini aktaran Şener, Kılıçkeser'in girişimiyle kurdukları tiyatro ekibiyle oynadıkları 13. oyunlarında insanları bazen güldürüp bazen hüzünlendirdiklerini anlattı.

        Sahipsiz hayvanlara destek olmak istediklerine değinen Şener, "Sokak hayvanlarına mama bağışı yaparak onları mutlu etmek istedik. Bu oyunumuzda, bilet satmanın yanında 'Her sattığımız bilette 1 kap mama' sloganıyla yola çıktık. Mama desteğine ilk bu oyunumuzda başladık, daha öncesinde hep belediyeler adına oynuyorduk. Bu ilk özel oyunumuzda da bunu insanlara göstermek istedik." şeklinde konuştu.

        Şener, sonraki oyunlarda da ekip olarak mama bağışlarını sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

