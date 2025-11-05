Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da emekli polisin aracında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Sakarya'da emekli polis memurunun aracında yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:23 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:23
        Sakarya'da emekli polisin aracında 5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Sakarya'da emekli polis memurunun aracında yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kente uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik istihbarat destekli çalışma yürüttü.

        Emekli polis memuru N.A.'nın İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine zanlının kullandığı araç, D-100 kara yolunun Serdivan Esentepe mevkisinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 5 parça halinde 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

