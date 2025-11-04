Sakarya iş dünyasından 10 ayda 4 milyar 760 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerinden Sakarya, 10 ayda 4 milyar 760 milyon 509 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre Sakarya, ocak-ekim döneminde ülke ihracatına yüzde 2,44 katkı sundu.

Bu süreçte 146 ülke ve 8 serbest bölgeye 4 milyar 760 milyon 509 bin dolarlık ihracat yapan Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7. sıradaki yerini korudu.

Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 84,94 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kentteki Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinden 4 milyar 43 milyon 806 bin dolar dış satım yapıldı.

Otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler, 142 milyon 221 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 79 milyon 248 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 69 milyon 427 bin dolarla çelik, 62 milyon 351 bin dolarla makine ve aksamları sektörü olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde kentten en fazla ihracat, 688 milyon 496 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 674 milyon 463 bin dolarla Polonya, 531 milyon 868 bin dolarla Birleşik Krallık, 515 milyon 693 bin dolarla İspanya ve 413 milyon 809 bin dolarla Almanya takip etti.