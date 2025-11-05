Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

L.B'nin (40) evinde 32 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi ve 3 cep telefonu, G.A'nın (35) evinde 27 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 3 cep telefonu ve G.B'nin (34) evinde 25 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

