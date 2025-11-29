Habertürk
        Sakarya'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında mukavemet etabı koşuldu

        Sakarya'da düzenlenen Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü.

        29.11.2025 - 17:25
        Sakarya'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışlarında mukavemet etabı koşuldu
        Sakarya'da düzenlenen Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, mukavemet etabıyla sürdü.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Spor Kulübü (54 OSK) tarafından Sakarya Valiliği, Spor Toto, Petlas ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla organize edilen şampiyonanın ilk gününde pilotlar, araçlarıyla Poyrazlar Gölü Tabiat Parkı mevkisinde yer alan 54 OSK alanında bir araya geldi.

        Hazırlıklarını tamamlayan 52 sporcu, 26 araçla 9,1 kilometrelik parkuru üç etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

        Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte sporcular birbiriyle kıyasıya yarıştı.

        Yarışlar, yarın Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'nde 7,5 kilometrelik seyirci etabının 4 kez geçilmesiyle tamamlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

