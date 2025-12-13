Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakaryaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.12.2025 - 16:32
        Sakaryaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Yeşil-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

        Sakaryaspor ile Atakaş Hatayspor, 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

