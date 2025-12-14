Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

D-650 kara yolu Geyve istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 APU 751 dorse plakalı tır, 54 YT 178 plakalı otomobil, 32 PP 848 plakalı otobüs, 41 AVB 274 plakalı tankerle plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

