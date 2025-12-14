Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 23:25 Güncelleme: 14.12.2025 - 23:25
        Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı
        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

        D-650 kara yolu Geyve istikameti Kumbaşı Mahallesi mevkisinde, sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 APU 751 dorse plakalı tır, 54 YT 178 plakalı otomobil, 32 PP 848 plakalı otobüs, 41 AVB 274 plakalı tankerle plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve yaklaşık iki saat aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Öte yandan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

