        Sakarya Haberleri

        Sakarya İHH ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

        Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:07 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:07
        Sakarya İHH ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
        Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardım sağlayacak.

        Dernekten yapılan açıklamada, İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, Sakarya İHH Başkanı Yakup Başer, Ramazan Komisyonu Başkanı Fatih Mercan, yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, personeller ve gönüllülerin katılımıyla "Ramazan Çalışmaları Planlama Toplantısı"nın gerçekleştirildiği bildirildi.

        Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek insani yardım faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, başta Filistin olmak üzere 66 ülkede yardım çalışmalarının planlandığı aktarılan açıklamada, "Sakarya İHH öncülüğünde Suriye, Mısır, Tacikistan, Somali, Bangladeş'teki Arakan kampları, Arnavutluk ve Senegal başta olmak üzere birçok ülkede insani yardım çalışmaları da yürütülecek. Yardıma muhtar insanlara fitre, zekat, iftar organizasyonları, ramazan kolisi yardımı gibi destekler sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya İHH Başkanı Başer, hem Türkiye genelinde hem de Sakarya'da ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydederek, hayırseverleri yardımda bulunmaya davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

