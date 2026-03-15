Sakaryaspor - İmaj Altyapı Vanspor FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği İmaj Altyapı Vanspor FK'yı 2-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü Mustafa Dalcı, her maçı son maçmış gibi oynadıklarını ve bu galibiyetin devamını beklediklerini ifade etti.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dalcı, her maçı final havasında oynadıklarını ifade etti.



Kalan sürede her maçı almaları gerektiğini ifade eden Dalcı, "Her maçı son maçmış gibi oynuyoruz. Bu psikolojide rakiple sahanın içerisinde mücadele etmek gerçekten mental ve psikolojik olarak çok zor durumlar. Çünkü haftalardır aşağılarda olan ve bundan sonraki her maçı kazanması gereken bir durum söz konusu." diye konuştu.



Dalcı, oyuncuların kendisi geldikten sonra yüksek bir sinerji ve uyumu yakaladığını ve hafta boyu çalıştığını sahada uygulayabilen bir ekip olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Herkes için imkansız gibi görünüyordu ama bir şehri ayağa kaldırmaya geldik. Biz oyuncularımıza inandık ve güvendik, yöneticilerimiz bu takımı kurtarmak adına büyük mücadeleler veriyorlar. Dolayısıyla yönetimimi, futbolcularımı ve bizi sonuna kadar destekleyen büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür ediyorum. İnşallah bu galibiyetin devamı gelecek."









- İmaj Altyapı Vanspor FK cephesi



⁠İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maça gelirken mental ve stratejik olarak çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.



Maçın ikinci yarısında oyunun istedikleri gibi ilerlediğini belirten Korkmaz, birden çok gol fırsatı yakaladıklarını ancak basit tercih hatalarıyla bunlardan faydalanamadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Bu gibi maçlar böyle olur. Bir taraf ligde kalmak için can havliyle mücadele veriyor. Biz de buraya, 'Play-off hedefimizi kovalar mıyız?' diye geldik. Sakaryaspor'a ligde kalma mücadelesinde başarılar diliyorum. Biz kendi işimize dönersek, hangi ligde olursa olsun bu kadar net fırsatları bu kadar cömertçe harcarsak oyun disiplininden koptuğunuz zaman futbol sizi en ağır şekilde cezalandırır, biz de bunu yaşadık."

