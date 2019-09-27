SAÜ'de Müslüman Kardeşler’in Yükselişi ve Düşüşü konuşuldu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) Kitap Konuşmaları etkinliği kapsamında “Müslüman Kardeşlerin İslami Hareketlerde Siyasi Kurumsallaşma Sorunu” konulu seminer düzenlendi.

ORMER Kudüs Salonunda, Bilgi Kültür Gençlik Derneği ve Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Hüseyin Mercan konuşmacı olarak katıldı. Müslüman Kardeşler hareketinin siyasi sürecine değinen Dr. Öğr. Üyesi Mercan, “Kurumsallaşmanın temelindeki yegâne sorunlar ve parametreler özerklik, değer aşılama, örgütlenme düzeyi, uyum sağlama, tutarlılık ve siyasal rejimin tolerans düzeyidir. Bu faktörler doğrultusunda baktığımızda, Müslüman Kardeşler’in kurumsallaştığını söylemek zor” dedi.

Müslüman Kardeşler hareketinin temeline inen Mercan, “1928 yılında Mısır’da 6 kişiyle kurulmuş olan ve zamanla siyasileşen örgütün kurucusu Hasan El Benna, Mısır siyasal hayatının kendi gerçekliği içerisinde bir siyaset pratiği ortaya koymaya çalışan biriydi. İslamcılık ideolojisinin kurucusu olarak Hasan El Benna’yı tanımlamanın yanı sıra, bu ideolojiyi pekiştiren ve Mısır’ın çalkantılı dönemlerinde hareketi sabit tutmasıyla önemli bir diğer kişi olarak Hasan El Hudeybi’den söz edebiliriz. Onun ardından Müslüman Kardeşler’in en uzun süre mürşitliğini yapan, hareketin bugünkü haline ulaşmasını sağlayan kişi Seyyid Kutub’dur” diye konuştu.

Konuşmasını kitabından alıntılar yaparak sonlandıran Dr. Öğr. Üyesi Mercan, devamında konu ile ilgili katılımcıların sorularını yanıtladı.

SAKARYA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:20

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