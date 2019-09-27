Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu Akyazı’ya bağlı Taşyatak Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde E.G. isimli şahsa ait ekili Hint keneviri bahçesi bulundu. Operasyonda E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli E.G. adliyeye sevk edildi.
SAKARYA
28 Eylül 2019 Cumartesi
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