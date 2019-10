Türkiye’ye örnek olacak projenin ilk adımı Sakarya’da atıldı

Sakarya İl Müftülüğü ve Sakarya Üniversitesi’nin, Türkiye Fırıncılar Federasyonu işbirliği ile önce Sakarya’da sonrasında Türkiye’ye örnek olarak hayata geçirmeyi planladığı ‘Ekmek Teknesi’ projesinin ilk adımı atıldı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı’yı ziyaret eden, Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Dr. Mahmut Karaman önderliğindeki heyet, Sakarya İl Müftülüğünün ‘Toplumun Yeniden İnşası Kardeşlik Seferberliği Gönüllüleri’ adı altında hazırladığı proje kapsamında her fırına asılacak ‘Ekmek Teknesi’ ile hayırseverler tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere tekneye ekmek bırakılacağı vurgulandı.

Müftü Açık, Sakarya Müftülüğü neznindeki projenin düzenli bir şekilde devam etmesi açısından cami imamlarında da bulunduğu mahallelerdeki fırınlarla içiçe olacağını ifade ederek, “Bu güzel projemizi Sakarya’dan başlatıp, örnek model olarak Türkiye’ye yaymayı planlıyoruz. Bu şekilde toplumun gönül seferberliği içinde birbirleriyle dayanışmasını ve kaynaşmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Üniversitemizin de öğretim üyemiz Mahmut Kahraman ve öğrencilerinin vereceği destekleriyle gelecek nesillerimizin de projeyi devam ettirmeleri ve kardeşliğin pekişmesi sağlanacak” dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı’da, sosyal içerikli böylesine güzel projelerin her daim destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirterek, “Askıda ekmek gibi bu tür uygulamalarımız ülke genelinde kısmen de olsa var. ‘Teknede Ekmek Projesi’nin de Sakarya’dan başlatılarak ülkemize örnek olması için her türlü işbirliğine hazırız. Bunun yanı sıra ekmek israfı konusunda da üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Bu kapsamda atılan ilk adım ile fırınlara konulacak elektronik panoların hazırlatılmasının ardından tek tek bunlar fırınlara yerleştirilerek devreye alınacak.

SAKARYA 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:27

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.