Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Ankara Caddedi esnafı ile bir araya geldi.

Başkan Yardımcıları Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş’un da katıldığı istişare toplantısında, Yahyalar Mahallesi Muhtarı Fikret Adıyaman, Tığcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Onsekizoğlu, Orta Mahalle Muhtarı İsmail İmamoğlu, mahalle sakinlerinin talep ve şikayetlerini Başkan Işıksu’ya iletirken, Işıksu, esnafla sohbet etti, Adapazarı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Esnafın herkesin derdine koşan, sıkıntısına çözüm bulan önemli bir meslek olduğunu ifade eden Başkan Işıksu, “Her sıkıntıya düşen insanın derdine ilk çare aradığı yer esnaftır. Bu bizim kültürümüzden gelen bir alışkanlığımızdır. Adapazarı esnafımız samimidir, şehrin derdini kendi derdi olarak görür, çözüm için gayret eder. Bu güveni bize yıllardır mesleğini büyük bir sorumlulukla icra eden esnafımız vermiştir. Biz de esnafımızla sık sık bir araya gelerek, onları dinleyelim, varsa sıkıntılarına çözüm olalım istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu güne esnaf ve vatandaşımızla düzenli olarak bir araya geliyor istişarede bulunuyoruz. Esnafımızın görüş ve talepleri bizim yol haritamıza ciddi katkı sunuyor. Projelerimizi oluştururken başta esnafımız olmak üzere tüm hemşehrilerimizin görüşlerini aldık, hayata geçirirken de istişareye devam ediyoruz. Adapazarı, esnafı ile hedeflerine ulaşıyor. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yahyalar Mahallesi Muhtarı Fikret Adıyaman, gerçekleşen buluşmadan duydukları memnuniyeti belirterek Başkan Mutlu Işıksu’ya teşekkür etti. Adıyaman, “Mutlu Başkanımız her zaman bizlerin derdine koşuyor, ekibi 24 saat taleplerimize dönüş yapıyor, çözüm için gayret ediyor. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mahallelerimiz için hep birlikte çalışmayı ve esnafımızı memnun etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

SAKARYA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:43

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