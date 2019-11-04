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Sakarya sınırlarında larva mücadelesi yapılacak Vektörlerle etkin mücadele için Büyükşehir, SAÜ ve ...

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SAÜ ve SUBÜ arasında vektörlerle etkin mücadeleyi içeren iş birliği protokolü imzalandı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Büyükşehir sınırları içerisinde tüm ilçelerde larva ve uçkun mücadelesi yapılacaktır" dedi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) arasında vektörlerle etkin mücadeleyi içeren iş birliği protokolü imzaladı. Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) gerçekleştirilen töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, akademisyenler katıldı. Protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi sınırlarının tamamında vektörlerle etkin mücadele gerçekleştirileceği belirtildi.

12 personel, 3 ekip olarak hizmet verecek
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019 yılı vektörle mücadele hizmet alımı için 1/1/2019 ile 31/12/2019 tarihleri arasında yapılan 1 milyon 275 bin TL ihale bedeli bir firma tarafından yürütülmektedir. İhale kapsamında 12 personel, 3 ekip olarak hizmet vermektedir. Söz konusu ihalede Adapazarı ilçesinde larva ve 4 merkez ilçede büyükşehirimize ait kurumsal alanlarda uçkun mücadelesi yapılmaktadır. Bu kapsamda sivrisinekler, karasinek, kene, pire, hamam böceği ve kemirgenler ile mücadele işleri yapılmaktadır. 2020 yılı vektörle mücadele hizmet alımı için 1/1/2020 ve 31/12/2020 tarihleri arasında yapılmak üzere ihale edilecek olup, ihale kapsamında Sakarya Büyükşehir sınırları içerisinde tüm ilçelerde larva ve uçkun mücadelesi yapılacaktır. Bu protokol Sakarya ilinde vektörler ile mücadelenin bilimsel, eğitsel ve yönetsel çalışmaları üzerine iş birliği yapılması Sakarya ilinde sivrisinek türlerinin taşıdıkları patojenlerin belirlenmesinde ve coğrafik bilgi istemi oluşturulmasında ortak çalışmalar yürütülmesi; tarafların sahip oldukları imkanlar dahilinde vektörler ile mücadele yöntemleri araçları ve kullanılan ürünlerin etkinliklerin verimlilikleri tek sağlık kapsamında ele alınması ve çevre sağlığı üzerine inceleme, araştırmalar yaparak tavsiye ve raporlamada bulunmasını, karşılıklı olarak anlaşıldığı takdirde ortak bilimsel faaliyetler seminer, sempozyum, kongre ve konferans gibi düzenlenmesiyle ortak afiş, broşür, bilgi, grafik, basın yayın işlemlerini yürütmesini kapsamış olacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında vektör ile mücadelenin daha etkin ve verimli olarak yapılması 3’lü protokol amaçlanmış olup ilgili protokol için meclis kararı alınmıştır, bu protokol ile etkin mücadele yöntemleri kaynakların verimli kullanılıp vektörler ile mücadelenin etkin çalışma ortamı sağlanmış olacaktır” dedi.

“SAÜ olarak bilimsel mücadele adına gerekli desteği vermeye hazırız”
Programda konuşan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Sivrisinek başta olmak üzere haşeratla mücadelenin ekolojik dengeyi bozmadan yapılabilmesi için çalışmalarımıza başladık. SAÜ olarak bilimsel mücadele adına gerekli desteği vermeye hazırız” şeklinde konuşurken, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise, "Aslında akademik olarak üniversitelerimizin bu konuda olmasının bir önemi var. Araştırma geliştirme ve topluma hizmet adına ciddi bir adım atmış olacağız. Sorunun araştırması, geliştirmesi ile çözümü için çalışacağız” diye konuştu.

SAKARYA

04 Kasım 2019 Pazartesi

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