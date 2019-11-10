‘Nasreddin Hoca ve Çılgın Eşek’ isimli tiyatro OKM’de sergilendi

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, “Nasreddin Hoca ve Çılgın Eşek” isimli tiyatro oyunu Orhangazi Kültür Merkezi’nde (OKM) sergilendi.

Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kasım ayı programı kapsamında etkinlikler bir bir sevenleri ile buluşturuluyor. Son olarak Nasreddin Hoca ve Çılgın Eşek tiyatro oyunu sergilendi. Orhangazi Kültür Merkezi'nde sergilenen tiyatroya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel ile çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinliğe çocukların ilgisi görülmeye değerdi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen ve fotoğraf çektiren Başkan Mutlu Işıksu, kültür sanat etkinliklerini tüm hızıyla devam ettireceklerini açıkladı. Orhangazi Kültür Merkezi'nde yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyuran Başkan Işıksu, “Yenilenen Orhangazi Kültür Merkezi’mizde ilk programımız çocuklarımızla oldu. Çok güzel bir gün geçirdik. İlgi gösteren ailelerimize çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için düzenleyeceğimiz etkinliklerin sayılarını artırmak ve çocuklarımızın yüzünü hep güldürmek istiyoruz” dedi.

SAKARYA 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:05

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