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Ferizli’de 12 bin 800 metrelik güzergahlar yenilendi

İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Ferizli'nin 4 mahallesinde devam eden asfalt çalışmaları tamamlandı.

Ferizli’de 12 bin 800 metrelik güzergahlar yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Ferizli’nin 4 mahallesinde devam eden asfalt çalışmaları tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ferizli ilçesinin 4 mahallesinde devam eden asfalt çalışmaları tamamlandı. 12 bin 800 metrelik güzergahın yenilendiği Çiftlik, Akçukur, Bakırlı ve Teberik mahallelerinde toplamda 14 bin 930 ton sıcak asfalt kullanıldı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada 4 mahallede gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının tamamlandığı ifade edilirken, vatandaşların artık daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecekleri dile getirildi.
Teberik Mahallesi Muhtarı Bahattin Yeşil, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye şahsım ve mahalle sakinleri adına çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yollarımız yazın toz, kışın çamur içinde kalıyordu. Yapılan yenileme çalışmaları sayesinde yollarımız artık daha temiz ve güvenli. Teberik Mahalle yolu aynı zamanda birçok köyün ulaşımını sağlayan bir yol olması açısında da oldukça önemli. Sadece bu yolun asfaltlanması birçok köyün ulaşımına kolaylık sağladı. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde çok şükür eksiklerimizi hızlı bir şekilde tamamladık” dedi.
Bakırlı Mahallesi Muhtarı Ali Rıza Durmuş, “Bu yol Karasu ilçesinden Ferizli’ye gelmek isteyenlerin kullandığı işlek bir güzergah. Önceden bu işlek güzergahta yolculuk yapmaya veya yaya olarak yürümeye korkardık. Şimdi ise yenilenen yol ve yol çizgileri sayesinde gönül rahatlığıyla yoğun sisli havalarda bile yola çıkabiliyoruz. Yaz aylarında gurbetçi hemşerilerimizin gelmesiyle nüfusumuz daha da artıyor ve dar olan eski yolumuz bize yetmiyordu. Artık geniş ve yeni yolumuzla hem rahat hem de güvenli ulaşım sağlayabileceğiz. Bize destek veren ve her verdiği sözü ivedilikle yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Akçukur Mahalle Muhtarı Mehmet Çirkin, “Yağışlı havalar başlamadan yollarımızın yenilenmesinden dolayı oldukça mutluyuz. Yağışlar başladığında çamur olan yollardan eve arabayla bile gitmekte zorlanıyorduk. Artık çok şükür böyle bir derdimiz kalmadı. Yollarımız hem yenilendi hem genişletildi. Yaşlılarımız bozuk yollar yüzünden camiye bile gitmekte zorluk çekiyordu, artık onlarda yoldan memnun olduklarını dile getirdiler” şeklinde konuştu.

SAKARYA

19 Kasım 2019 Salı

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