Sakarya´da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, kamyonet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Karasu Limandere kavşağında meydana geldi. Karasu istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LC 0519 plakalı kamyonet ile 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 14 yaşındaki Kardelen Şahin yaşamını yitirdi. Yaralanan biri ağır 4 kişi ise 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



SAKARYA 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:17

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