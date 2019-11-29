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3. OSB itfaiye müfrezesi hizmete alındı

İHA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde kurulan itfaiye müfrezesinin açılışına katıldı.

3. OSB itfaiye müfrezesi hizmete alındı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde kurulan itfaiye müfrezesinin açılışına katıldı.
Törende Vali Ahmet Hamdi Nayir, karya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanvekili Necmettin Alper, 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, sanayici ve iş adamları ile çok sayıda davetli yer aldı. Başkan Ekrem Yüce, müfreze açılışının ardından 3. OSB toplantısına katıldı, faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.
3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, “Burası gerçekten önemli bir alan. Bizim tarafımızdan bir itfaiye alanının yapılması ve bir aracın temin edilmesi için bir protokol yaptık. Biz organize sanayi de arkadaşlarımızın vermiş oldukları katılım paylarını önemsiyoruz. İtfaiye müfrezesinin yapımında tasarruf her zaman bizim önceliğimiz oldu. Büyükşehir Belediyemizin de bize vermiş olduğu destekler çok önemli. Bu müfreze ile bölgedeki mahalle ve ilçelere hizmet sunulabilecek. Rabbim’den bu müfrezeye hiç ihtiyaç duymayacağımız bir süreç diliyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
Başkan Yüce, “Organize Sanayi Bölgemizin bünyesine kazandırılan yeni itfaiye teşkilatının hayırlı olmasını diliyorum. İtfaiye teşkilatları belediyelerin en mühim hizmetleri arasında yer almaktadır. Söğütlü İtfaiye Teşkilatı da can ve mal kaybını önlemek, arama kurtarma çalışmalarıyla vatandaşların yanında olmak üzere 24 saat görev başında olacaktır. Rabbim doğal afetlerden, kaza ve musibetlerden hepimizi korusun. 4 araç kapasiteli yeni itfaiye binamız fiziki imkanlarıyla Söğütlü ilçemize ve OSB’ye hizmet sunacaktır. Ayrıca modern itfaiye aracını hibe ederek destek olan OSB yönetimimize ve tüm firmalara teşekkür ediyorum. İnşallah itfaiye hizmetleri Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye teşkilatımızın ilçelerde teşkilatlanmasını çok önemsiyoruz. Kısa süre önce Hendek’e kazandıracağımız yeni itfaiye binasının temelini attık. İnşallah etkin müdahale ile olası olumsuzluklara karşı hazır olmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “OSB’ler tüm şirketleri birleştiren ve tüm yapıları bir arada tutan teşkilatlardır. Yolundan içme suyuna, elektrik, doğalgaz, itfaiye ve sosyal donatı alanlarına kadar bütün alt yapıyı düşünen bir yapıya sahiptir. Buranın alt yapısı üretime katkı sağlayacak şekildedir. İnşallah kullanacağımız şeyler ağacına, çiçeğine olsun. Ama kullanmak zorunda kaldığımızda inşallah zamanında müdahale ile yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını almış olacaklardır. Ama ihtiyaç olduğunda her zaman iletişim halinde olacağız. Belediyemizin itfaiye ekipleri büyük bir özveri ile çalışıyor. Günü geldiğinde hayatları pahasına hizmet veriyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şekline konuştu.

SAKARYA

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:39
  • YATSI 19:04
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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