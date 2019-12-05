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Çikolata Fabrikası için hazırlıklar sona eriyor

İHA

Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, BELPAŞ ve Söğütlü Belediyesi iş birliğiyle istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Çikolata Fabrikası için hazırlıklar sona eriyor

Büyükşehir Belediyesi, SASKİ, BELPAŞ ve Söğütlü Belediyesi iş birliğiyle istişare ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe belediyeleriyle gerçekleştirilen istişare ve koordinasyon toplantıları devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Büyükşehir, SASKİ, BELPAŞ ve Söğütlü Belediyesi bürokratları bir araya geldi. Söğütlü Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar, Bedrullah Erçin, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, daire başkanları yer aldı. İstişare ve koordinasyon toplantısının hayırlı olmasını dileyen ve Başkan Ekrem Yüce’ye destekleri dolayısıyla teşekkür eden Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, “İlçemizin gelişimi, vatandaşlarımızın hizmetlerle buluşmasını sağlamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyemizle gerekse merkezi hükümetle sürekli iletişim halindeyiz. İlçemizde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı, yapılıyor. Başkanımız Ekrem Yüce’ye destek ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah birlikteliğimiz her daim devam edecek” dedi.
Her ilçe ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek sözlerine başlayan ve toplantının hayırlı olmasını temenni eden Başkan Ekrem Yüce, “Birlik ve beraberlik en büyük gücümüz, istişare kültürü ise yol haritamızın önemli sacayağıdır. Hepimizin ortak paydası Sakarya’dır. İstikametimizi doğruluktan, iyilikten ayırmadan, kararlı bir şekilde şehrimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. İlçemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Öncelik sırasına göre hareket edecek, ilçe belediyemizle iş birliği içerisinde çalışacağız. İnşallah hep birlikte yeni yılda yatırımlarımıza hız kazandıracağız” dedi.
Başkan Ekrem Yüce, Söğütlü’de Çikolata Fabrikası kurulmasına ilişkin başlattıkları hazırlıklarda sona yaklaşıldığını ifade ederek, “Sakarya ülkemizde her zaman gündemde olan, örnek gösterilen bir şehir. Mevcut imkânları en iyi şekilde kullanmak, daha da iyi noktaya taşımak büyük önem taşıyor. İnşallah Söğütlü’de hem iş istihdamına katkı sağlayacak hem ilçe ekonomisine değer katacak hem de üreticimizi destekleyecek Çikolata Fabrikası için hazırlıklarımızda sona geldik. Söğütlü OSB’nin yanında tahsis edeceğimiz bir alanda inşa edilecek Çikolata Fabrikası gerek hammaddeye yakınlığı gerekse kaliteli ürünleriyle örnek bir konumda olacak. İnşallah daha nice yatırımları ilçe belediyemizle iş birliği içerisinde tamamlayacağız. Rabbim muvaffak eylesin” diye konuştu.

SAKARYA

05 Aralık 2019 Perşembe

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