Çocuk Hakları Sokağı cumartesi açılıyor

Adapazarı Belediyesi’nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Çocuk Hakları Sokağı’nda çalışmalar tamamlandı.

Şeker Mahallesi’nde Barış Manço Parkı’nın yanında bulunan Çocuk Hakları Sokağı Cumartesi günü yapılacak açılışa hazır. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Mutlu Işıksu, Adapazarı çocuklarını ve ailelerini çok sevindirecek bir çalışmayı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi ve açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Çocuk Hakları Sokağı açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Başkan Mutlu Işıksu, “Çocuklarımıza haklarını bilecekleri, güvenli bir sokakta ekranla değil akranlarıyla büyüyecekleri bir ortam sağlayarak Adapazarı’nın çocuk dostu şehir hüviyeti kazanmasını amaçladık ve amacımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projemizi inceleyen Ankara Kent Araştırmaları Enstitüsü Adapazarı’mıza Uluslararası İdeal Kent Ödülleri kapsamında ‘Çocuk Dostu Kent’ ödülü veriyor. İlk ödülümüz ve ilk açılışımız. Sevincimizi paylaşmak için Şeker Mahallesi TürkİŞ İlkokulu arkasında gerçekleştireceğimiz açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

SAKARYA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:29

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