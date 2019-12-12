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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Engelsiz Aile Buluşmaları’ devam ediyor.

Engelsiz Kafe’de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen buluşmaya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Nurcan İris, Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Bulgan ve çok sayıda veli katıldı. Buluşmaya katılan velilere Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetlerinin çalışmalarının tanıtılmasının yanı sıra 714 yaş grubu otizmli bireylerin aileleriyle; ihtiyaçları, sosyal yaşamları hakkında incelemeler yapıldı.

Tüm aileler Sosyal Doku Engelli Kayıt Sistemi’ne (SODOKU) kayıt edilirken uzman sosyolog ve sosyal çalışmacılar tarafından ailelere rehberlik hizmeti sağlandı.

SAKARYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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