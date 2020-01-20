Cezaevi firarisi otogar tuvaletinde yakalandı

- SAKARYA´da, cezaevinden firar eden Özer K., otobüs terminalinin tuvaletinde yakalandı.
Düzce Açık Ceza ve İnfaz Kurumu´nda, 7 ayrı suçtan 35 yıl 1 ay hapis cezasını çeken Özer K., önceki gün firar etti. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, takibe aldığı Özer K.´nin Arifiye ilçesindeki otobüs terminalinde olduğunu belirledi. Otobüs terminalinin tuvaletinde, jandarma ekiplerince yakalanan Özer K., gözaltına alınmasının ardından Ferizli L Tipi Cezaevi´ne gönderildi.
SAKARYA
20 Ocak 2020 Pazartesi
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