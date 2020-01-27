Gagauzya Özerk Cumhurbaşkanı Vlah: "Yaşanan deprem sonrasında yaslıyız" Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Gagauzya Özerk Cumhurbaşkanı İrina Vlah ve beraberindeki heyeti ağırladı

Gagauzya Özerk Cumhurbaşkanı İrina Vlah, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı İrina Vlah, “Yaşanan deprem sonrasında yaslıyız" dedi.

Türk Dünyasında Müşterek Tarih Bilinci Konferansına katılmak üzere Sakarya’ya gelen Gagauzya Özerk Cumhurbaşkanı İrina Vlah ve beraberindeki heyet ilk olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti. Başkan Ekrem Yüce tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Vlah, daha sonra mehteran takımın hazırladığı gösteriyi izleyen Vlah, daha sonra Başkan Yüce’nin makamına geçti.



“Sakarya’ya kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz”

Ziyarette Sakarya'yı tanıtan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Yüreğimizin, gönlümüzün, gönül coğrafyamızın bir parçası olan çok değerli Gagauzya Cumhuriyetinin en önemli heyeti Sakaryamıza şeref vermişlerdir. Ben bu teşriflerinden dolayı kendilerine hoş geldiniz diyerek saygılar sunuyorum. Türk dünyası, köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip. Bu miras binlerce yıldır hala bizlerin birbirini kardeş gibi görmesini sağlayan en önemli unsurdur. Atalarımızın mirası ortak tarihimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürebilmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Ortak arzumuz; birlik ve beraberliğimizin gelecekte de devam etmesi, karşılıklı iş birliğinin daha da artarak devam etmesidir. Dil, tarih birliğimiz yani ortak geçmişimiz değerlerimiz ve ortak bir geleceğe yönelik inancımız bizlere gelecek için güzel bir fırsat sunmaktadır. Şehirlerin şehri Sakarya, 72 milletten insanın bir arada kardeşçe, sevgiyle, dostça yaşayabildiği bir kültürler şehridir. Bu vesileyle geniş gönül coğrafyamız için hem Batı’da hem de Doğu’da köprü vazifesini gören en önemli il Sakarya ilidir. Bu bilinçle Sakarya’da bütün Türk boylarının dönemsel olarak yer alacağı gibi ve bu dönemsel kültürleri yaşatabilmek için bir kültürler köyünü inşa etmeyi planlıyoruz. Köyde hem aile bahçesi, bütün kültürü yansıtan mimari yapısı, ortak alışveriş merkezi ve gastronomiyi içerisinde barındıran kültür vadisini Sakarya’da yapmanın ve Sakarya’ya kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.



“Siz bizi, biz de sizi biliriz”

Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah yaptığı açıklamada, “Belki uzak yaşıyor olabilir birbirimizden ama çok yakınız. O çok iyi, çok önemli. Yani siz bizi, biz de sizi biliriz. Ben seviniyorum siz biliyorsunuz Gaguzya’yı ve yine seviyorum Türkiye’nin bizlere verdiği destekten dolayı. Biz bu desteği duyuyoruz, biz görüyoruz, bizi kimse unutmuyor Türkiye’de. Biz halkımızla Avrupa’da yaşıyoruz ama bizim halkımız birlikte sizinle. Türkiye bize büyük yardım etti ve büyük destek verdi. Biz sizinle yakınız, yaslıyız yaşanan deprem sonrasında. Anlıyoruz bu durumu çok çok zor. Gagauzya bunu biliyor ve hepsi yaslı. Bizim taraftan bütün yürekten yardım etmek ve destek vermek istiyoruz” diye konuştu.

Moldova Ankara Büyükelçisi Dmitriy Kroytor yaptığı açıklamada, “Deprem oldu Türkiye’de. Bizim dualarımız, canımız, bizim bütün halkımız Türkiye’nin halkının yanında. Biz sizinle beraberiz, biz sizinle beraber yaslıyız” şeklinde konuştu.

SAKARYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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