Sakin şehir Taraklı sokağa çıkma yasağına uydu

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Sakin şehir olarak anılan Taraklı ilçesinde vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu.

Tarihi Osmanlı dönemine dayanan tarihi evleriyle ‘Sakin Şehir’ ünvanı verilen Taraklı ilçesinde yaşayan vatandaşlar korona virüsünün yayılmasını engellemek için hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldı.

Sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile beraber yerli ve yabancı turistlerin dolaştığı sokaklar bomboş kaldı.

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