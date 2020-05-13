Barakada tombala oynarken yakalandılar

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Ramiz Kaan OKTAR/KARAPÜRÇEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karapürçek ilçesindeki bir fındık bahçesinde bulunan barakada tombala oynayan 6 kişi, jandarmanın baskınıyla yakalandı.<br>Karapürçek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yazılıgürgen Mahallesi´ndeki bir fındık bahçesinde bulunan barakaya baskın düzenledi. Barakada tombala oynarken yakalanan F.A., E.K., Z.K., A.Y., H.A. ve S.K.´ye Kabahatler Kanunu'nun 34´üncü maddesi gereğince toplam 6 bin 125 TL, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 15 bin 900 TL idari para cezası kesildi. F.A. hakkında kumar oynamak için yer ve imkân sağladığı tespit edilerek işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karapürçek Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-13 15:39:28<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.