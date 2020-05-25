Elektrik kontağından çıkan yangın, evi kül etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Erenler ilçesinde, elektrik kontağında çıkan yangın sonucu tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi. <br>Çaybaşıyeniköy Mahallesi´nde, inşaatlarda mermer ustası olarak çalışan M.D. (42) ve ailesinin evinde, dün saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağından çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye erlerinden biri, yanan kereste parçasının üzerine düşmesi sonucu hafif yaralandı. Yangın, itfaiye görevlilerinin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ev, tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Erenler Güven HASBAŞ<br>2020-05-25 14:49:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.