Orman muhafaza memuru aracına silahlı saldırı düzenlendi

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde orman muhafaza memurunun bulunduğu resmi araca, K.T. tarafından silahla ateş açıldı. Orman muhafaza memuru saldırıdan yara almadan kurtulurken, K.T. gözaltına alındı.<br>Olay öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Haydarlar Çakıllık Mahallesi´nde meydana geldi. Orman muhafaza memurunun bulunduğu resmi araca, K.T. bilinmeyen bir nedenle silahla ateş etti. Saldırıda yaralanan olmazken, kurşunlar araca isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, K.T.´yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-05-28 23:19:57<br>

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