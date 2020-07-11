D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA D-100 karayolunun kenarında top mermisi kovanı bulundu.
Jandarmayı arayan kişi, Aşağıdereköy Mevkii D-100 karayolu kenarında, top mermisi bulduğunu söyledi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Serdivan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek yaklaşık 100 metre genişliğinde güvenlik önlemi aldı, D-100 Karayolu Kocaeli istikametini de trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 150 mm'lik top mermisi kovanı olduğu belirlendi. Her ihtimale karşın kovan, fünye ile kontrollü patlatıldı.
Yaklaşık 20 dakika kapanan D-100 karayolu, yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2020-07-11 17:23:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.