D-100 karayolu kenarında top mermisi kovanı bulundu

Bir ilk yaşandı... Herkes onu konuşuyor

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Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA D-100 karayolunun kenarında top mermisi kovanı bulundu.

Jandarmayı arayan kişi, Aşağıdereköy Mevkii D-100 karayolu kenarında, top mermisi bulduğunu söyledi. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Serdivan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeye giderek yaklaşık 100 metre genişliğinde güvenlik önlemi aldı, D-100 Karayolu Kocaeli istikametini de trafiğe kapattı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede 150 mm'lik top mermisi kovanı olduğu belirlendi. Her ihtimale karşın kovan, fünye ile kontrollü patlatıldı.

Yaklaşık 20 dakika kapanan D-100 karayolu, yeniden trafiğe açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-11 17:23:57



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