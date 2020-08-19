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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ Turizm Fakültesi’nin yeni dekanı göreve başladı

İHA

SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanlığı görevinde bayrağı Prof. Dr. Oğuz Türkay devraldı. Görevi Prof. Dr. Mehmet Sarıışık'tan devralan Türkay, ekibin kalitesine dikkat çekerek başarılı işler yapacaklarını ifade ederken; Rektör Sarıbıyık ise bayrağı sorunsuz bir şekilde devretmenin önemini vurgulayarak, Prof. Dr. Mehmet Sarıışık'ın bunu başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

SUBÜ Turizm Fakültesi’nin yeni dekanı göreve başladı

SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanlığı görevinde bayrağı Prof. Dr. Oğuz Türkay devraldı. Görevi Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’tan devralan Türkay, ekibin kalitesine dikkat çekerek başarılı işler yapacaklarını ifade ederken; Rektör Sarıbıyık ise bayrağı sorunsuz bir şekilde devretmenin önemini vurgulayarak, Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’ın bunu başarıyla yerine getirdiğini söyledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Dekanlığı görevine Prof. Dr. Oğuz Türkay getirildi. Türkay görevi, Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ile Prof. Dr. Naci Çağlar, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Taki Demir ve Turizm Fakültesi akademisyenlerinin yer aldığı törende Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’tan devraldı. Rektör Sarıbıyık görevden ayrılan Prof. Dr. Mehmet Sarıışık’a plaket takdim ederek emekleri için teşekkür ederken Türkay’a ise yeni görevinde başarılar diledi.
Turizm Fakültesi’nde harika bir ekip oluştuğunu belirten Rektör Sarıbıyık, “Bu ortamı sağlamak için Mehmet hocamız ciddi emekler ortaya koydu. Fakültemizin geldiği nokta bir turizm şehri olan Sakaryamız açısından da önemli. Biz bu şehrin akademik değeriyiz. Mehmet hocamız görevi devretmek istediğini bizlere iletti. Kendisine emekleri için teşekkür ediyoruz. Daha önce dekan yardımcılığı ve son olarak Sapanca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürüten Oğuz hocamız göreve geliyor. Kendisine kolaylıklar diliyorum. Üniversitenin misyonuna ve müfredata hâkim. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Hayat hızlı bir şekilde devam ediyor. Bayrağı bir sonraya sorunsuz bir şekilde devretmek çok önemli. Mehmet hocamız bunu başardı. İnşallah biz de günü geldiğinde bunu başaranlardan oluruz” dedi.
Fakülte olarak ilk başta ciddi imkansızlıklar yaşadıklarını hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Sarıışık, “Allah bu süreçte bizlere yardım etti. Rektör hocamız ve üniversite yönetimimiz her zaman yanımızda yer aldılar. Çekirdek ekibimiz de oldukça iyiydi. Onun üzerine güzel bir ekip kurduk. Biz sıkıntıları gidermek için elimizden geleni yaptık. Açıkları kapatmaya gayret ettik. Arkadaşlarımız da gönüllülük esasıyla çok önemli katkılar sağladılar. Bugün bu işi beraber büyüttüğümüz hocalarımızdan Oğuz hocama görevi devrediyorum. Kendisine her zaman destek olmaya devam edeceğiz” derken, Prof. Dr. Oğuz Türkay ise, “Burada bir kültürün mayalanması için gayret gösterdik. Dinamik bir üniversite ve fakülteyiz. Başarılı işler yapacağız. Böyle bir ekibin ve fakültenin oluşmasında büyük emekleri olan Mehmet Sarıışık hocama teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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