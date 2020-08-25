Fındıklık bahçesinde ele geçirilen esrar operasyonunda tutuklama

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen ve 10 kilo 500 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin yakalanan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 24 Temmuz günü Kocaali ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy Mahallesi'nde ikamet eden M.K ve oğlu T.K. isimli şahsın evinin arkasında bulunan fındıklık bahçesinde kenevir bitkisi ekiminin yapılmış olduğunun duyumu alınması üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik timleri ve uyuşturucu arama köpeklerinin de katılımıyla M.K ve oğlu T.K.’ya ait mekanda arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda boyları 2 ile 2 buçuk metre arasında toplam 37 adet kenevir bitkisi ile 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Yapılan arama sonrasında M.K ve oğlu T.K. ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan T.K. serbest bırakılırken baba M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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