Kendisinden haber alınamayan genç, evinde ölü bulundu

Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, yakınlarının birkaç gündür haber alamadığı Semih Toka (31), evinde ölü bulundu.
Karasu Yalı Mahallesi´nde bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Semih Toka´dan 3-4 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Toka´nın evine gelen polis, çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, evde Semih Toka´nın cansız bedeniyle karşılaştı. Toka´nın vücudunda herhangi bir yara izi bulunmazken, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ
2020-11-08 16:19:04
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