Sakarya'da 2 ev yandı

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, sobadan çıktığı sanılan ve ekiplerince 2 saatlik müdahale sonucu söndürülen yangında 2 ev, kullanılamaz hale geldi.

Akyazı'ya bağlı Reşadiye Mahallesi´nde, Yusuf Ziya Yılmaz ve Hasan Fehmi´ye ait, yan yana bulunan 2 evde, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Sobadan çıktığı düşünülen yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yanan 2 ev, kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde bulunanların, hemen dışarı çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-11-17 10:36:43



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