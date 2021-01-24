Mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

Ramiz Kaan OKTAR/KARAPÜRÇEK (Sakarya),(DHA) - HAKKARİ´de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er Selim Gedik, tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü. 20 Ocak´ta Hakkari´de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er Selim Gedik ağır yaralandı. Selim Gedik yapılan ilk müdahale sonrasında Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak ameliyata alındı. Selim Gedik buradaki tedavinin ardından Ankara´da bulunan SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın Sakarya´nın Karapürçek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karapürçek Ramiz Kaan OKTAR
2021-01-24 14:26:15
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