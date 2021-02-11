Sapanca Gölü çevresi temizlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Sapanca Gölü etrafında atık ve çöp temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

SASKİ ekipleri, temiz çevre temiz su anlayışıyla hareket ederek su kaynakları ve kaynakların çevresinin temizliği konusunda çalışmalarını özenle sürdürüyor. Bu kapsamda Sakarya’nın en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü etrafında gerçekleştirilen çevre temizlik çalışmaları ile göl etrafına vatandaşlar tarafından bırakılan atık maddeler ve çöpler temizlendi.

Su kaynaklarının çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının ardından SASKİ’den yapılan açıklamada, “Canlıların yaşamsal anlamda en önemli besin zincirlerinden biri sudur. Doğaya ve çevreye verilen en büyük zarar yine insan eli ile gerçekleştirilmektedir. İçme suyunun tasarruflu kullanılması ne kadar önemli ise içme suyunun korunması da o derece önemlidir. Su kaynaklarının kenarına bırakılan atıklar çevreye zarar verdiği gibi içme suyunun da kalitesini olumsuz şekilde etkilemektedir. Şehrimizde bulunan tüm içme suyu kaynaklarımızın çevresinin temizliğini rutin olarak gerçekleştiriyoruz. Birçok canlıya ev sahipliği yapan doğal güzelliklerimize en iyi şekilde sahip çıkmaya devam ediyoruz” denildi.

Yarınlara bırakılacak temiz çevre ve temiz su için temizlik çalışmalarının özenle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, “Doğada bulunan hiçbir kaynak sonsuz değildir. Maalesef ki bu kaynakların tükenmesinde başlıca rolü insanlar almaktadır. Unutmamalıyız ki doğaya atılan plastik bir şişe doğada varlığını 300 yıl boyunca korumaktadır. Aynı zamanda atık bir cam ise doğada varlığını 150 yıl boyunca sürdürürken çevre kirliliğinin yanı sıra büyük yangınlara da sebep olmaktadır. Çevremizi korumak her bireyin başlıca görevlerindendir. Bizler yaptığımız temizlik çalışmalarının ardından su kaynağımızın çevresini temiz bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Vatandaşlarımızın da adeta küçük bir cennet olan doğamızı en güzel şekilde koruyarak kullanacağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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