Vakalar arttı, denetimler sıklaştırıldı Polis ve jandarmadan ortak denetim

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı.

Karasu İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında düzenlenen İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi. Kararın ardından arttırılan denetimeler kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince D650 karayolunun Tarım İşletme Genel Müdürlüğü mevkiinde oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek denetlendi. Araçlarda bulunan vatandaşların HES kodu kontrolü ve GBT sorgulaması yapıldı.

Karasu İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ve İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol da denetimleri yerinde inceleyerek bilgi aldı. İlçe Kaymakamı Helvacı’nın talimatıyla uygulamayı jandarmayla müşterek gerçekleştirdiklerini ifade eden İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, “Burada bulunan uygulamamız, başta valimiz, kaymakamımız tarafından daha önce de belirtilen tedbirler çerçevesinde özellikle ilçemize İstanbul üzerinden gelen hareketlilik çerçevesinde kurallara uymayan insanların tespiti ve özellikle Karasu ilçemizin güvenliğini, salgın anlamındaki başta güvenliğini sağlamak üzere, tabii bu arada diğer asayiş konuları üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyor” dedi.

İl ve ilçe hıfzıssıhha kararları doğrultusunda süreci yönettiklerini ifade eden Kaymakam Dr. Helvacı ise, “Bu süreci yönetirken ana unsurlardan bir tanesi il ve ilçe hıfzıssıhha kararlarına kaynaklık eden mevzuat dokümanlarının bize Ankara’dan geliyor olması. Bu doğrultuda bir hafta yoğun bir şekilde bu işi yönettik ve Sakarya ilinin 1 Mart ile itibaren en önce yasakların kalkan illerden biri olması için Karasu özelinde tüm gereklilikleri yerine getiriyoruz” diye konuştu.

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