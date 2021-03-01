Sakarya Büyükşehir’den ‘Güç Ver Sakarya’ farkındalık çalışması ‘GüçVerSakarya’ Türkiye gündeminde

Artan vaka sayıları nedeniyle korona virüs haritasında yüksek riskli bölgede olan Sakarya’da Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadeleye hassasiyet oluşturması adına ‘Güç Ver Sakarya’ farkındalık çalışması başlattı. Başkan Ekrem Yüce’nin paylaşımı ile başlayan farkındalık çalışması kısa sürede sosyal medyada gündem oluşturdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan korona virüs haritasında yüksek riskli bölgeler arasında yer alan Sakarya’nın normalleşme takvimine kısa süre içerisinde girmesi için farkındalık çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan #GüçVerSakarya farkındalık çalışmasını ilk olarak Başkan Ekrem Yüce resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kısa sürede sosyal medyada trend listelerine giren #GüçVerSakarya farkındalık çalışması vatandaşlardan beğeni topladı.



Vatandaşlarda hassasiyet oluşturulması amaçlanıyor

#GüçVerSakarya hashtagı ile başlatılan farkındalık çalışmasında öğrencilerin okullarına, öğretmenlerin öğrencilerine, esnafın dükkanlarına, sağlık çalışanlarının evlerine, taraftarların tutkunu olduğu takımlarına, dedelerin torunlarına, Camilerin ise cemaatlerine kavuşamadığı belirtilerek korona virüs ile mücadeleye güç verilmesi istendi. Farkındalık çalışmasıyla vatandaşların maske kullanımına, mesafeye ve hijyen kurallarına daha fazla özen göstermesi, ev, dost, akraba ziyaretlerinden kaçınması, Sakarya’nın yüksek riskli bölgeden çıkarak normalleşme takvimine kısa sürede girmesi adına hassasiyet oluşturulması amaçlanıyor.



Tüm gücümüzle mücadeledeyiz

Farkındalık çalışmasının sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımı ile başlatan Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimiz Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan korona virüs haritasında yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor. Bizlerde vatandaşlarımıza bu hususta farkındalık oluşturmak ve şehrimizin yüksek riskli bölgeden çıkarak normalleşme takvimine girmesi adına farkındalık çalışması oluşturduk. #GüçVerSakarya sloganıyla çıktığımız bu farkındalık çalışmasında bizler de şehrimize seslenerek ‘Güç Ver Sakarya’ dedik. Mücadeleye güç vermeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizin okullarına ve arkadaşlarına kavuşması, üniversiteli gençlerin kampüslerde buluşması, çocukların parklarda neşe içinde bir arada oynaması, kafe ve restoranların tekrar açılıp hizmet sunması, taraftarların yeşilsiyah sevdalarına kavuşması, büyüklerin sevdiklerine kavuşması ve sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükün azaltılması için şehrimize ‘Güç Ver Sakarya’ dedik. Tüm vatandaşlarımızı farkındalık çalışmamıza ortak olmasını ve şehrimizin yeniden sağlıklı günlere kavuşmasını temenni ediyorum” dedi.

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