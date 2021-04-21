Türkiye’ye ün salmış Sakarya kabağının ekimi başladı Tadıyla damakları şenlendiren coğrafi işaretli bal kabağının tohumu toprakla buluştu Ziraat Odası Başkanı Akbıyık: “Sakarya’dan, Almanya’ya 2 tır bal kabağı gönderdik” Kabak üreticisi Kemal Özsay: “Sakarya kabağının lezzetini tutacak kabak yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’ye ün salmış Sakarya kabağının ekimi başladı Tadıyla damakları şenlendiren coğrafi işaretli bal kabağının tohumu toprakla buluştu Ziraat Odası Başkanı Akbıyık: “Sakarya’dan, Almanya’ya 2 tır bal kabağı gönderdik” Kabak üreticisi Kemal Özsay: “Sakarya kabağının lezzetini tutacak kabak yok”

İHA

Türkiye’ye ün salmış Sakarya kabağının ekimi başladı Tadıyla damakları şenlendiren coğrafi işaretli bal kabağının tohumu toprakla buluştu Ziraat Odası Başkanı Akbıyık: “Sakarya’dan, Almanya’ya 2 tır bal kabağı gönderdik” Kabak üreticisi Kemal Özsay: “Sakarya kabağının lezzetini tutacak kabak yok”

Türkiye’de ‘kabak’ denince akla gelen şehir Sakarya’da, büyüklüğüyle ön plana çıkan ve tadıyla damakları şenlendiren coğrafi işaret tescilli bal kabağının ekimine başlandı. Ziraat Odası Başkanı Lütfü Akbıyık, “Sakarya markası ile tescillenmiş bal kabağımızın sevkiyatı, buradan Türkiye’nin her bir iline yapılır. Geçen yıl 2 tır Almanya’ya bal kabağımızdan göndermiş bulunmaktayız” dedi.
Tatlısı başta olmak üzere çeşitli lezzetler sunan coğrafi işaret tescilli Sakarya bal kabağının ekimi başladı. Türkiye’de ‘Kabak’ denilince akla ilk gelen şehir Sakarya’da, kabağın tohumu toprakla buluştu. Ekimi özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan kabak, 56 aylık bir süre zarfının ardından üreticisi tarafından hasat ediliyor. Sakarya’da üretilerek Türkiye’nin her yerinde satışa sunulan bal kabağının, 2020 yılı içerisinde Almanya’ya da ihraç edildiğini aktaran Erenler ve Arifiye Ziraat Odası Başkanı Lütfü Akbıyık, Nisan’ın 20’si itibari ile kabak ekiminin başladığını belirtti.

Türkiye’de ünlenmiş Sakarya bal kabağının ekimi başladı
Erenler ve Arifiye Ziraat Odası Başkanı Lütfü Akbıyık, “Türkiye’de ünlenmiş Sakarya bal kabağının ekimi başlamıştır. Nisan ayı sonuna kadar devam eder. Şuan Büyükesence’de kabak ekimi yapıyoruz. Sakarya’nın, en iyi kabak üreticisi olduğunu; kabağın tatlısı ve lokumu ile belirtmek istedim. Kabak ekimi 4’üncü ayın yani Nisan’ın 20’sinden sonra yapılır. Şu an tam zamanıdır. Hasadı 11’inci ayda gerçekleşir. Sakarya’mızın olmazsa olmazlarından, Sakarya kabağı ile meşhurdur” dedi.

Markası ile tescillenen kabağı yurt dışına da
Sakarya markası ile tescillenmiş kabağın Türkiye’nin her bir iline gönderildiğini aktaran Akbıyık, “Sakarya markası ile tescillenmiş bal kabağımızın sevkiyatı, buradan Türkiye’nin her bir iline yapılır. Geçen yıl 2 tır Almanya’ya bal kabağımızdan göndermiş bulunmaktayız. Tabi bu da bizim için gurur verici bir olay. Kabağın özellikle bitiminde köke yakın olanlarından, iri ve etli olması ile birlikte sert kabak her zaman daha iyidir. Biz onları tohum olarak ayırırız, bunlarda hibrit olayı yoktur. Ayrımını yaptığımız kabaklardan, tohumumuzu tekrar önümüzdeki yıllarda kullanıyoruz” diye konuştu.

Tüm Türkiye’ye gönderiyoruz
Kabağın maliyet ve çiftçiye gelirinden de bahseden Lütfü Akbıyık, “Kabak, Sakarya’mızın iklim şartlarına çok uygun. Toprağından, havasından her şeyi ile Sakarya’nın kabağı meşhurdur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin de, Sakarya’mızın kabağını öne çıkartması bizim için daha da güzel oldu. Gübrelerin fiyatlı olması, girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı çiftçi pek para kazanamıyor. Ama şunu söyleyebilirim bu kabak fazla masraf götüren bir şey değil, tonajlı mahsul olduğu için biz bunu ekmeyi tercih ediyoruz. Ektiğimiz kabakları hasat sonrasında tüm Türkiye’ye gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Sakarya kabağının lezzetini tutacak kabak yok
Yaklaşık 55 yıldır kabak üreticiliği ve ticaretini yapan Kemal Özsay ise, “Çekirdeklerini tarlada gezerek, sapı yatık olanlardan yani dişi olanlardan alıyorum. Aldığımız çekirdekleri kuruttuk, ilaçladık ve ekimine başladık. Normalde Nisan ayının 10’unda başlıyoruz ama hava şartlarından dolayı ekime başlayamamıştık. Benim çocukluğumdan beri Sakarya’nın kabağı meşhurdur. Ben bunun ticaretini yapıyorum; Düzce ve Eskişehir’den de kabak aldım bizim buranın kabağının lezzetini tutmuyor. Sakarya kabağının lezzetini tutacak kabak yok. Diğerleri toprak kokuyor, dilimleri daha sert oluyor. Kabak lezzeti ve kokusu denilince Sakarya kabağı akla geliyor” ifadelerini kullandı.

Kabağın lezzeti topraktan geliyor
Kabağın lezzetinin topraktan geldiğini ifade eden Özsay, “Sakarya kabağının lezzeti toprağımızdan geliyor. Toprak veriyor lezzeti. Biz kabaktan memnunuz ama; kabağı geçen 50 60 kuruştan verdik, şimdi gübre oldu 3 buçuk lira yani bizi o yüzden tatmin etmiyor. Mazot ve gübre fiyatlı olmasa biz memnunuz. Bu şekilde gübre ve mazot fiyatı yüksek olunca yüzümüzü güldürmüyor. Eylül’ün 20’sinde kabağın sapını kesiyoruz, 10 gün öyle ters çeviriyoruz. Daha sonrasında depolara çekiyoruz veya alıcı geliyor buradan yüklüyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SUBÜ’de ‘Sağlıklı İletişim İçin Ezber Bozan Çözümler’ konuşuldu
YEREL HABERLER SUBÜ’de ‘Sağlıklı İletişim İçin Ezber Bozan Çözümler’ ...
SUBÜ engelsiz üniversite hedefi için çalışıyor
YEREL HABERLER SUBÜ engelsiz üniversite hedefi için çalışıyor
Nikah sonrası kaçan eşine ödediği nafakayı protesto için İstanbul'a yürüyor
YEREL HABERLER Nikah sonrası kaçan eşine ödediği nafakayı protesto ...
Oruç tutan diyabet hastaları dikkat Endokrinoloji Uzmanı, oruç tutan diyabet hastalarını bilgilendirdi Özel Adatıp Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Müyesser Saykı: “Oruç tutmak isteyen diyabetli hastalar ideal olarak Ramazan ayından 4-8 hafta önce takip eden hekimine başvurmalı”
YEREL HABERLER Oruç tutan diyabet hastaları dikkat Endokrinoloji ...
1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 kilometre yürüyerek Sakarya’ya ulaştı Farklı şehirlerde aynı kaderi yaşayan nafaka mağdurları Sakarya’da buluştu Sakarya’da buluşan nafaka mağdurları, böyle seslendi 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman: “Ben 4 senedir boşanamadığım, 1 günlük resmi nikahlı eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum” İstanbul’dan, Ankara’ya yürüyen nafaka mağduru Erkan Can: “Ekmek kazandığım; çoluğumun, çocuğumun rızkı ve nafakayı kazandığım araçlarıma haciz geliyor, her gün borçlanıyorum”
YEREL HABERLER 1 günlük evliliğin nafakaya mahkum ettiği genç, 379 ...
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu Araçta çıkan yangın itfaiye erlerince söndürüldü
YEREL HABERLER Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim ...
Kazada yaralanan motosikletlinin annesi, 'Ambulansa beni de alın' diye ağladı
YEREL HABERLER Kazada yaralanan motosikletlinin annesi, 'Ambulansa ...
Oğlu kazada yaralanan gözü yaşlı anneden: “Ne olursunuz beni de alın ambulansa” feryadı Oğlunun kazada yaralandığı duyarak olay yerine koştu, ambulansa binemeyince gözyaşlarına hakim olamadı Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Oğlu kazada yaralanan gözü yaşlı anneden: “Ne ...
SAÜ SESAM’da pandemi döneminde deprem konuşuldu
YEREL HABERLER SAÜ SESAM’da pandemi döneminde deprem konuşuldu
Prof. Dr. Ökten, Yunus Emre’de dostluğu anlatacak
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ökten, Yunus Emre’de dostluğu anlatacak
Başkan Yüce: “Ahilik geleneğini gelecek nesillere aktaracağız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Ahilik geleneğini gelecek nesillere ...
Serdivan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi, ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı
Çamur yağışlarına dikkat çeken yorum SAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer: “Çöl tozunun haber olduğu bir dünyada, sigaranın daha az haber olmasını garipsiyorum” "Çok panik yapacak bir durum yok, kirli havalarda yapılması gerekenler bugünler içinde geçerli"
YEREL HABERLER Çamur yağışlarına dikkat çeken yorum SAÜ Tıp ...
Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde arttı Sakarya’da geçen hafta 452 kişi kısıtlamayı ihlal ederken bu hafta 683 kişi ihlal etti Kısıtlamayı ihlal eden 683 kişiye ise 592 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Vaka sayıları gibi kısıtlamaları ihlal edenlerde ...