15 gündür merak ediyorlardı, gerçeği çatıya çıkınca öğrendiler Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi 3 baykuş yavrusu çıktı Baykuş yavrularını bulan ev sahibi Hasan Elmacı: “Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı”

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinin çatısından gelen seslerden endişe duyan ve çatıya çıktıktan sonra baykuş yavruları gören vatandaş şoke oldu. Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen vatandaş daha sonrasında yetkililere teslim etti.

Karasu ilçesi Akkum Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Elmacı, yaklaşık 15 gün boyunca evinin çatısından sesler duymaya başladı. Hane sakinlerinin de çıkan seslerden endişe duyması üzerine Elmacı, çatıda baykuş yavrularıyla karşılaştı. Baykuş yavrularını bir süre evinde besleyen Elmacı yavruları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne bırakılması için Karasu Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim etti.

Yaklaşık 15 günden beri evinin çatısında sesler duyduğunu belirten Hasan Elmacı, “Nefes alır gibi geceleri devamlı ses yapıyorlardı. Dün akşam çıkıp baktım ki baykuş yavruları, üçü bir arada duruyordu. Büyümüşler. Alıp balkonuma getirdim. Bugün de Veteriner Hekim Hamza Ayar’a teslim ettim. Herkesin böyle duyarlı olmasını istiyorum” dedi.

Veteriner Hekimi Hamza Ayar, “Biz aynı gün içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Bölge Müdürlüğü’ne haber veriyoruz ve bunlar rehabilite edilerek Ormanya veya Bursa’da hayvanat bahçesine, devlete ait kurumlara doğal yaşam ortamları oluşturularak teslim ediliyor. Şu anda sağlıkları yerinde. Korktukları için savunma amaçlı bu sesi çıkartıyorlar. Bir tanesinin ayağında ip sarılı. Onu çözüp sağlık durumlarına bakacağız. Vatandaşlarımızdan duyarlılıkları için teşekkür ederiz” diye konuştu.

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