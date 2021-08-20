Serdivan Belediyesi’nin ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.
Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Beşköprü Caddesi’ne bağlanan tüm ara sokaklar baştan sona yenileniyor. Bu doğrultuda devam eden yol çalışmalarında alt yapıları tamamlanan tüm ara sokaklar sıcak asfaltla kaplanıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Otuzikievler Mahallesi’nde sıcak asfalt serim işlemine devam edileceği, tüm ara sokakların sıcak asfaltla kaplanarak yaya ve araç trafiğine uygun hale getirileceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.