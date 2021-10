Başkan Kılıç, 33 mahalle muhtarını ağırladı

Muhtarlar Günü sebebiyle Erenler’in 33 mahalle muhtarını ağırlayan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, günün anlam ve önemine değinerek, “Devlet bir vücut ise, muhtarlar bu vücudun sinir uçları gibidir. Vatandaşla ilk temas ettiğimiz yerlerden biri olan muhtarlıklarımız, devletimizin önemli temsiliyet makamlarından biridir” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç Muhtarlar Günü sebebiyle, Erenler ilçesinde bulunan 33 mahalle muhtarını öğle yemeğinde ağırladı. Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ile birlikte muhtarların tamamının katılımıyla gerçekleşen buluşmada, Muhtarlık makamının önemine değinen Kılıç, “Devlet bir vücut ise, muhtarlar bu vücudun sinir uçları gibidir. Vatandaşla ilk temas ettiğimiz yerlerden biri olan muhtarlıklarımız, devletimizin önemli temsiliyet makamlarından. Bugün de 33 mahalle muhtarımızı ağırladık. Özellikle ilçemizin yapısından kaynaklı, hem yoğun sanayi hem de yoğun tarım bölgesi olan Erenler’de, muhtarlara çok iş düşüyor. Her mahallenin çok farklı konularda talepleri mevcut. Bu talepleri karşılamak adına canla başla çalışan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyoruz” dedi.

Muhtarlar Günün önemine değinerek konuşmasına devam eden Başkan Kılıç, özellikle AK Parti döneminde muhtarların daha verimli çalıştığını söyleyerek, “AK Parti döneminde muhtarlarımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öngörüleri ve talimatları sayesinde daha etkin ve verimli çalışma şansı buldu. Sadece muhtarlarımız değil aynı zamanda tüm kurumlarımızla rahat bir çalışma ortamımız mevcut. Hangi konuda olursa olsun, Kaymakamlığımızdan muhtarlıklarımıza, il ve ilçe müdürlüklerimizden sivil toplum kuruluşlarına kadar, bir araya toplanarak sorunların üstesinden geliyoruz. Bu açıdan ilçemizi bir aile gibi görüyoruz” diye konuştu.



Muhtarlarımızın her zaman arkasındayız

Programın devamında söz alan Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, “Muhtarlarımızdan memnunuz. Çalışmaları olsun, vatandaşla ilgilenmeleri olsun hem titizler hem çok çalışkanlar. Kaymakamlığımız muhtarlarımızın her daim arkasında. Beraber yürüttüğümüz çalışmalarda buna şahit olduk. Erenler ilçesine baktığımızda kozmopolit bir ilçe, tarımı olsun sanayisi olsun oldukça çeşitli çalışma alanları mevcut. Haliyle vatandaşımızın istekleri yer yer farklılık göstermekte. Bu noktada muhtarlıklarımız kilit rol oynuyor. Her bir vatandaşa ulaşmak için muhtarlarımız üzerine düşen görevi iyi yapıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyor, muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.



Vatandaş için var gücümüzle çalışıyoruz

Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman ise, “Muhtarlık müessesinin tarihsel bağlarını koruyarak daha çağdaş ve verimli yürütülmesi adına 2015 yılında 19 Ekim tarihi muhtarlar günü ilan edildi. Bu sebeple 19 Ekimi bizi adayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Devlet ve vatandaş arasındaki en önemli bağlardan birini oluşturan muhtarlık görevinin bilincindeyiz. Mutlu ve huzurlu bir yaşam için köprü görevi gören tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü Kutluyorum” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından program, plaket takdimi ile son buldu.

